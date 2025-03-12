Минфин сообщил о росте расходов бюджета в первые месяцы 2025 года

Расходы российского бюджета по итогам первых двух месяцев года увеличились на 30,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 г. и достигли 8,04 трлн руб., что составляет 19,4% от плана, следует из данных об исполнении, опубликованных Минфином. Основной скачок при этом пришелся на январь, в феврале траты составили 3,67 трлн, что сопоставимо с уровнем прошлого года – 3,64 трлн руб. Роспись по расходам на год в «Электронном бюджете» уже больше плана на 378 млрд руб. и составляет 41,85 трлн руб.