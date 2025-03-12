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Минфин сообщил о росте расходов бюджета в первые месяцы 2025 года

Эксперты ожидают нормализации динамики трат в течение года
Ксения Котченко
Минфин утверждает, что исполнение федерального бюджета соответствует целевым параметрам структурного дефицита, утвержденным в законе
Минфин утверждает, что исполнение федерального бюджета соответствует целевым параметрам структурного дефицита, утвержденным в законе / Евгений Разумный / Ведомости

Расходы российского бюджета по итогам первых двух месяцев года увеличились на 30,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 г. и достигли 8,04 трлн руб., что составляет 19,4% от плана, следует из данных об исполнении, опубликованных Минфином. Основной скачок при этом пришелся на январь, в феврале траты составили 3,67 трлн, что сопоставимо с уровнем прошлого года – 3,64 трлн руб. Роспись по расходам на год в «Электронном бюджете» уже больше плана на 378 млрд руб. и составляет 41,85 трлн руб.

Месячная динамика исполнения трат казны замедлилась в феврале, они увеличились на 7,4% год к году. При этом в январе рост расходов заметно ускорился – до 73,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Показатель тогда достиг 4,38 трлн руб. Это было связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым тратам, поясняет Минфин. Ведомство подчеркивает, что в текущем году не ожидает существенных изменений в квартальной динамике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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