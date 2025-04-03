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Страны ЕАЭС обсуждают упрощение подтверждения «родословной» импорта

Российские компании из-за санкций не могут доказать, что покупают товары у дружественных стран
Дарья Мосолкина

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК; постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) разрабатывает меры по упрощению процедуры подтверждения происхождения импортируемых товаров. Об этом «Ведомостям» рассказал начальник отдела правил происхождения, условий таможенного сотрудничества и преференциальной торговли ЕЭК Кирилл Павлюченков. Обсуждение предложений началось еще в середине прошлого года, отметил он.

Одно из них предполагает сокращение числа обязательных документов. Сейчас импортеры должны предоставлять два сертификата, которые определяют, из какого государства поставляется товар. Первый, так называемый преференциальный, необходим для получения специальных льгот, полагающихся стране-партнеру по соглашению о свободной торговле, или односторонних тарифных послаблений. Второй – сертификат, подтверждающий непреференциальное происхождение товаров, используется для решения о применении к продукции антидемпинговых пошлин, или так называемых ответных мер. По задумке ЕЭК импортеры будут освобождены от обязанности предоставлять оба документа. Для подтверждения страны происхождения будет достаточно преференциального сертификата, говорит Павлюченков. Импортер сможет воспользоваться этой мерой, если критерии определения происхождения в стране поставщика совпадут с теми, которые применяет ЕАЭС. Последние закреплены в Решении Совета ЕЭК от 13 июля 2018 г. № 49. Согласно ему, товары признаются происходящими из страны, в случае если они полностью получены (произведены) в ней или подверглись достаточной переработке в этом государстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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