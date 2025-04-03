Страны ЕАЭС обсуждают упрощение подтверждения «родословной» импорта

Одно из них предполагает сокращение числа обязательных документов. Сейчас импортеры должны предоставлять два сертификата, которые определяют, из какого государства поставляется товар. Первый, так называемый преференциальный, необходим для получения специальных льгот, полагающихся стране-партнеру по соглашению о свободной торговле, или односторонних тарифных послаблений. Второй – сертификат, подтверждающий непреференциальное происхождение товаров, используется для решения о применении к продукции антидемпинговых пошлин, или так называемых ответных мер. По задумке ЕЭК импортеры будут освобождены от обязанности предоставлять оба документа. Для подтверждения страны происхождения будет достаточно преференциального сертификата, говорит Павлюченков. Импортер сможет воспользоваться этой мерой, если критерии определения происхождения в стране поставщика совпадут с теми, которые применяет ЕАЭС. Последние закреплены в Решении Совета ЕЭК от 13 июля 2018 г. № 49. Согласно ему, товары признаются происходящими из страны, в случае если они полностью получены (произведены) в ней или подверглись достаточной переработке в этом государстве.