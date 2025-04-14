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Ритейлеры попросили снять запрет агентской схемы для своих маркетплейсов

Регулирование устарело и мешает развитию цифровых форматов, считают эксперты
Лиана Липанова
Ритейлеры попросили правительство скорректировать законодательство для онлайн-торговли
Ритейлеры попросили правительство скорректировать законодательство для онлайн-торговли / Евгений Разумный / Ведомости

Минпромторг по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко рассматривает инициативу торговых сетей X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») и «Тандер» («Магнит») о снятии ограничений на применение агентской схемы при продаже продуктов через аффилированные маркетплейсы. Григоренко поручил ведомству проработать предложения по итогам заседания 19 марта, следует из протокола заседания (есть у «Ведомостей»).

Согласно документу, ведомство должно проработать изменения в закон о торговле. Сейчас закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» (381-ФЗ) запрещает торговым сетям принимать для реализации продовольственные товары по посредническим договорам – в частности, по агентским, договору поручения или комиссии. Это означает, что торговые сети обязаны выкупать все товары у поставщиков, а уже потом их продавать. На маркетплейсы это требование не распространяется. Но если маркетплейс входит в одну группу с торговой сетью, запрет на использование агентских схем автоматически распространяется и на него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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