Ритейлеры попросили снять запрет агентской схемы для своих маркетплейсов

Согласно документу, ведомство должно проработать изменения в закон о торговле. Сейчас закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» (381-ФЗ) запрещает торговым сетям принимать для реализации продовольственные товары по посредническим договорам – в частности, по агентским, договору поручения или комиссии. Это означает, что торговые сети обязаны выкупать все товары у поставщиков, а уже потом их продавать. На маркетплейсы это требование не распространяется. Но если маркетплейс входит в одну группу с торговой сетью, запрет на использование агентских схем автоматически распространяется и на него.