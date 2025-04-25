Поступления от налога на прибыль выросли почти на 15% в I квартале

Поступления в консолидированный бюджет от налога на прибыль организаций в I квартале, по предварительным данным Минфина, выросли почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представила в ходе своего выступления на Васильевских чтениях в Финуниверситете директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. Срок окончания подачи деклараций по налогу на прибыль – 25 апреля. Из данных на сайте Минфина следует, что за I квартал 2024 г. в федеральный бюджет поступило 565 млрд руб., и если учесть, что в федеральный бюджет направлялось 3 п. п. из 20% налога, то доход консолидированного бюджета по этому налогу в тот период мог составить около 3,8 трлн руб.