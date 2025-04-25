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Поступления от налога на прибыль выросли почти на 15% в I квартале

При этом в дальнейшем темпы роста замедлятся на фоне падения доходов сырьевых компаний
Дарья Мосолкина
Дополнительный положительный эффект бюджет получит от НДФЛ, так как доходы населения, несмотря на замедление темпов роста, все равно демонстрируют позитивную динамику
Дополнительный положительный эффект бюджет получит от НДФЛ, так как доходы населения, несмотря на замедление темпов роста, все равно демонстрируют позитивную динамику / Максим Стулов / Ведомости

Поступления в консолидированный бюджет от налога на прибыль организаций в I квартале, по предварительным данным Минфина, выросли почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представила в ходе своего выступления на Васильевских чтениях в Финуниверситете директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. Срок окончания подачи деклараций по налогу на прибыль – 25 апреля. Из данных на сайте Минфина следует, что за I квартал 2024 г. в федеральный бюджет поступило 565 млрд руб., и если учесть, что в федеральный бюджет направлялось 3 п. п. из 20% налога, то доход консолидированного бюджета по этому налогу в тот период мог составить около 3,8 трлн руб.

После положительной динамики первых трех месяцев Минфин ожидает, что поступления от этого налога начнут замедляться. «Есть риски по налогу на прибыль, в первую очередь связанные именно с динамикой сырьевых рынков. Понятно, что компаний, которые имеют отношение к нефтегазовому сектору, достаточно много, и на прибыли этих компаний текущие тенденции могут сказаться», – говорит Лебединская. В отдельных регионах, структура доходов которых зависит от сырьевых компаний, могут быть достаточно «значительные минусы», предупредила она.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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