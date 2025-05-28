Фонду Минспорта сократят способы пожертвований и усилят контроль за его работой

Фонду Минспорта сократят способы пожертвований и усилят контроль за его работойГосдума может принять закон о фонде уже летом
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 26 мая одобрила поправки Минспорта к законопроекту о создании Российского спортивного фонда (РСФ) при этом же министерстве. Согласно им, РСФ не сможет получать имущественные взносы от государства, как это было в изначальной версии, а годовой отчет о деятельности фонда его попечительский совет будет обязан направлять в администрацию президента (АП).
Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. В изначальной редакции законопроекта, внесенного в Госдуму, предполагалось направлять отчет о работе в Минспорт и Белый дом.
Капитал РСФ будет формироваться из целевых отчислений Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) и добровольных имущественных взносов и пожертвований, следует из поправок. Ежегодный отчет об использовании средств и имущества РСФ также будет включать информацию о реализации поддержанных фондом заявок.
Законопроект о создании РСФ правительство внесло в Госдуму еще 21 февраля 2025 г., документ был одобрен в первом чтении. Перед его внесением в нижнюю палату Минспорт получил критические отзывы от других ведомств и АП, писали «Ведомости» со ссылкой на источники в Белом доме. Минфин в своем заключении отмечал, что бюджетное законодательство не предусматривает имущественных взносов для фондов. Поэтому Минспорту нужно отказаться от таких пожертвований или же предлагать поправки в Бюджетный кодекс.
Сколько букмекеры отчисляют на спорт
Целевые отчисления букмекеров в 2023 г. составили 19,6 млрд руб., а в 2024 г. – 35,3 млрд руб. (прирост в 1,8 раза), говорил «Ведомостям» со ссылкой на данные ЕРАИ зампредседателя комитета по спорту Торгово-промышленной палаты России Николай Оганезов. Размер целевых отчислений составляет сейчас 2% от квартальной выручки букмекера. С 1 января 2026 г. отчисления должны увеличиться до 2,25%, а c 1 января 2028 г. – до 2,5%.
По словам близкого к администрации президента источника «Ведомостей», норма об ограничении имущественных взносов – следствие позиции Минфина. РСФ и так аккумулирует довольно серьезные средства, отмечает он, а имущественные взносы – это любая госсобственность.
Еще предстоит рассмотрение законопроекта во втором чтении, напоминает собеседник «Ведомостей». При этом стоит задача урегулировать все вопросы, связанные с созданием РСФ, и принять закон в июле этого года, говорит он. Ранее министр спорта Михаил Дегтярев говорил, что, пока РСФ не заработает, все средства будут отчисляться как прежде. Значит, ритмичность отчислений нарушаться не будет, а федерации смогут спокойно строить финансовые планы уже на 2026 г., пояснил источник «Ведомостей».
В новой редакции появилась ссылка на решения президента применительно к выделению средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт спортивных объектов. Конкретизированы приоритетные направления РСФ для финансовой поддержки, в их числе: развитие физкультуры и физической реабилитации инвалидов, массового спорта и спорта высших достижений, организация международных спортивных мероприятий, создание отечественной спортивной продукции. Уточнен порядок приостановления финансовой деятельности фонда в случае несоблюдения им законодательства и порядок запроса финансовой поддержки у фонда.
Все же большинство правок носят формальный и редакционный характер и направлены на усовершенствование текста законопроекта и уточнение требований к фонду, считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Источник, близкий к руководству думского комитета по спорту, говорит, что поправки сбалансируют изначальную версию законопроекта, где новая структура выглядела как «суперфонд» с минимальной подотчетностью. «Важно, это вносится через правительство, с согласованием позиций ведомств, а не через депутатов, хотя не исключено, что какие-то вещи попытаются так «добавить», – отмечает он.
Букмекеры занимают позицию невмешательства в вопросе распределения целевых отчислений, рассказал «Ведомостям» зампредседателя комитета по спорту Торгово-промышленной палаты РФ и советник гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов. Единственный интерес букмекеров – чтобы отчисления от них использовались эффективно и государство не повышало их размер, пояснил он. По его словам, некоторые спортивные федерации ранее переводили целевые отчисления на вклады на банковский счет и на проценты со вклада их функционеры «повышали себе зарплаты».
Счетная палата (СП) в докладе об итогах своей деятельности за 2023 г. тоже назвала недостаточно эффективным использование целевых отчислений на нужды спортивных команд и сборных: отсутствовал контроль за распределением средств, система ограничивала возможность развития наиболее популярных видов спорта в России. СП рекомендовала правительству дать Минспорту возможность регулировать распределение целевых отчислений и расширить направления расходов до спорта высших достижений, массового, адаптивного и студенческого спорта.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить, что правительственная комиссия одобрила поправки Минспорта к законопроекту. «Ведомости» также обратились в пресс-службы ЕРАИ и букмекерских компаний PARI, Leon и «Лига ставок» с просьбой пояснить отношение организаций к созданию РСФ.
В подготовке статьи участвовали Анна Киселева, Максим Иванов, Яна Суринская