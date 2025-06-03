Малые технологические компании могут внести в контур обязательных госзакупок

Малые технологические компании могут внести в контур обязательных госзакупокЭто обеспечит им пул гарантированных долгосрочных заказов
Минэкономразвития обсуждает расширение квоты по госзакупкам (44-ФЗ) и закупкам госкомпаний (223-ФЗ) на малые технологические компании (МТК). Об этом «Ведомостям» сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Сейчас такой механизм действует для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с порогом выручки до 2 млрд руб. в год. Обязательная квота на закупки у МСП составляет 25% – и по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием), и по 44-ФЗ (закупки органов государственной и муниципальной власти). В то же время пороги по выручке МТК достигают 4 млрд руб., поэтому часть из них не подпадают под механизм обязательного квотирования.
Чтобы попасть в реестр МТК, компания должна соответствовать утвержденному перечню ОКВЭДов в сфере инновационных технологий (например, разработка ПО, научно-техническая деятельность, разработки в области здравоохранения и т. п.), а также укладываться по годовой выручке в 4 млрд руб. Реестр ведет Минэкономразвития. Сейчас в реестре МТК около 5000 компаний, сообщила Илюшникова.
Инициатива по расширению квоты для МТК поступила от Корпорации МСП (КМСП), пояснил «Ведомостям» ее генеральный директор Александр Исаевич. Для развития МТК и в целом качественного роста сегмента МСП необходимо совершенствовать квоту закупок высокотехнологичной продукции, а также расширять участие МТК в программах «выращивания» с последующим заключением офсетных договоров, считает он. Сегодня МТК активно участвуют в реализации программ импортозамещения и выпускают продукцию для обеспечения технологического суверенитета страны, в том числе критически значимой инфраструктуры, добавил топ-менеджер. «Это обеспечит им пул гарантированных долгосрочных заказов и позволит инвестировать в расширение и модернизацию собственных производств», – пояснил Исаевич. По его словам, КМСП готовит такие предложения и направит их в Минфин и Минэкономразвития на согласование.
Как пояснил представитель Минэка, встраивание МТК в производственные цепочки — одна из ключевых отраслевых задач. В связи с этим прорабатывается вопросы увеличения квот по закупкам у МТК.
Данное предложение прорабатывается совместно с заинтересованными ведомствами с учетом положений договора о ЕАЭС и сферы осуществления закупок с участниками МТК, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. Как пояснил источник, близкий к правительству, одним из препятствий может стать необходимость учитывать положение договора о ЕАЭС от 2014 г., который предусматривает перечень категорий участников закупок, в отношении которых допускается введение преимуществ. Кроме того, введение такой квоты предоставит МТК право участвовать в закупках, которые не относятся к инновационным или высокотехнологическим товарам, что не соответствует целям господдержки этого направления, добавил собеседник в правительстве.
В рамках госзакупок с МТК было уже заключено около 2200 договоров на общую сумму более 32 млрд руб. Наиболее востребованной номенклатурой, производимой МТК – субъектами МСП, стали программные продукты (6,87 млрд руб.), компьютерное оборудование (1,57 млрд руб.), готовые металлические изделия (1,36 млрд руб.), услуги в области архитектуры (1,32 млрд руб.), сообщили в КМСП.
С ноября 2022 г. МТК из числа МСП принимали участие в отборах заявок в программы «выращивания». По данным корпорации, за это время было подано 20 заявок от МТК, шесть из которых по итогам стали участниками программ «выращивания» крупнейших авиастроительных, энергетических, финансовых и транспортных компаний.
В I квартале 2025 г. крупнейшие госзаказчики заключили договоры с МСП-поставщиками на общую сумму более 1,8 трлн руб. Это на 14% больше, чем в аналогичный период 2024 г., сообщили в КМСП. По оценке компании, в 2025 г. объем закупок госзаказчиков у МСП составит 9,4 трлн руб., а к 2030 г. превысит 11 трлн руб. В прошлом году объем таких закупок вырос более чем на 20% и впервые превысил 9,6 трлн руб., сообщало Минэкономразвития.
Эффективна ли мера
Есть национальная цель по кратному увеличению оборота МТК и вопрос их доступа к закупкам компаний с госучастием – это один из мощнейших акселерационных механизмов, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. Большая часть уже проходит в квоту закупок госкомпаний, речь идет о том, чтобы распространить ее на те компании, которые переросли пороги МСП, добавил он. «Опора России» поддерживает включение МТК в квоты по госкомпаниям. Для этого требуется постановление правительства, поэтому сложностей с внедрением такого механизма не должно быть, полагает Калинин. В то же время, по его словам, вопрос включения в обязательные госзакупки (по 44-ФЗ) следует дополнительно обсуждать, так как он регулируется отдельным законом.
Сейчас власти готовят параметры механизма МСП+ для компаний, которые переросли пороги по выручке и числу сотрудников, писали «Ведомости» 20 мая. Минфин и Минэкономразвития проработали предложение увеличить лимиты для МСП и готовы поддержать его, сообщил 19 мая министр финансов Антон Силуанов на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП. В частности, планируется увеличить лимит по выручке с 2 млрд до 3,5 млрд руб., по численности сотрудников – с 250 до 525. Для них будут действовать меры поддержки по гарантийному финансированию, которые сейчас доступны для МСП, уточнил Силуанов.
Распространение квоты на МТК – «вещь правильная», но в России уже есть свои крупные технологические компании, которым тоже нужно помогать, отмечает зампредседателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. По его мнению, к регулированию таких квот необходимо подходить гибко, дифференцируя их размер в зависимости от отрасли и меняя его, исходя из возможности малых компаний покрывать потребности заказчиков. Кроме того, механизм не должен стимулировать дробление компаний, которые «перерастая квоту» будут стремиться сохранить ее, добавляет он.
Введение преференций для МТК может стимулировать развитие высокотехнологичных отраслей и повысить качество поставляемой продукции, говорит эксперт проекта «Контур.Закупки» Василий Данильчик. При этом важно, чтобы государство активно информировало эти компании о новых возможностях, добавил он. Качество поставок будет зависеть от требований, указанных в техническом задании. Если МТК способны соответствовать им, они будут участвовать и поставлять товары нужных характеристик, говорит эксперт. Иногда завышенные требования к поставщикам могут ограничить количество участников, затруднить им доступ к закупкам, считает Данильчик.
Как работает механизм квотирования
Механизм квотирования работает – это видно по цифрам, отмечает Данильчик. В 2024 г., по данным сервиса, опубликовано 1,9 млн тендеров по 44-ФЗ и по 223-ФЗ для МСП. Квоты исключают крупных игроков из части закупок, создавая пространство для малого бизнеса. Это стимулирует МСП участвовать в торгах и повышает конкуренцию, добавляет Данильчик. Эффективность квотирования подтверждается не только объемами закупок, но и ростом конкуренции. Например, по данным «Интерфакса», в 2023 г. среднее количество участников на спецторгах по 223-ФЗ составило 2,3, тогда как в обычных закупках – 1,7. Это свидетельствует о том, что квоты действительно привлекают больше участников и повышают конкуренцию, считает Данильчик.
Действующий сейчас механизм квот на госзакупки для малого бизнеса неидеален, однако и контрольные органы, и бизнес оперативно мониторят ситуацию и стараются решать возникающие проблемы, говорит Данилов-Данильян. Для ряда заказчиков выполнение этих требований проблематично, потому часто сложно отыскать качественного производителя среди МСП, признает он. «Очень многие жалуются, например дорожные строители. Там зачастую такие объемы, которых нет у малых компаний, чтобы выполнить условия закупки. А при маленьких величинах такие закупки становятся иногда неэффективны», – говорит Данилов-Данильян. Несмотря на то что вопросы к механизму есть, «к ним нужно относиться спокойно и решать последовательно», уверен он.