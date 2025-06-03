Малые технологические компании могут внести в контур обязательных госзакупок

Есть национальная цель по кратному увеличению оборота МТК и вопрос их доступа к закупкам компаний с госучастием – это один из мощнейших акселерационных механизмов, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. Большая часть уже проходит в квоту закупок госкомпаний, речь идет о том, чтобы распространить ее на те компании, которые переросли пороги МСП, добавил он. «Опора России» поддерживает включение МТК в квоты по госкомпаниям. Для этого требуется постановление правительства, поэтому сложностей с внедрением такого механизма не должно быть, полагает Калинин. В то же время, по его словам, вопрос включения в обязательные госзакупки (по 44-ФЗ) следует дополнительно обсуждать, так как он регулируется отдельным законом.