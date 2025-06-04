ЦМАКП предложил повысить таргет по инфляции до 7%Это коррелирует со средней инфляцией в развивающихся странах
В интервью «Ведомостям» заместитель генерального директора, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов заявил, что ЦБ следует повысить таргет по инфляции с текущих 4 до 7% – это позволило бы перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Изначально установление таргета по инфляции в России в 4% было привязано к среднему показателю в развивающихся странах, когда были ожидания, что Москва должна стать мировым финансовым центром, напомнил он.
«За прошлый год мировая инфляция составила около 6%. В развитых странах это порядка 2,5–3,5%, в развивающихся – около 8%, если считать балансовым методом. Поэтому текущий таргет потерял свою актуальность», – отметил Белоусов.
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