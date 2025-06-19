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Технологии двойного назначения станут драйвером роста экономики России

Их развитие обсудили в рамках сессии ПМЭФа
Валерия Хлобыстова
Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

Технические директора американских big-tech компаний Palantir, OpenAI и других получили военные звания и приняли присягу в армии США, рассказал модератор сессии «Технологии двойного назначения и будущее глобального лидерства», руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Сидякин подчеркнул, что такие технологии, как интернет, GPS, микроволновая печь, были ранее разработаны в военных целях, а затем проникли в повседневную жизнь. Однако сейчас инновации, напротив, движутся от гражданской жизни к армии. В пример он привел в том числе искусственный интеллект, который обеспечивает точность ударов в ирано-израильском конфликте.

Участие государства в разработках

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, председатель наблюдательного совета «Центра беспилотных систем и технологий» Владимир Якушев объяснил, что «Единая Россия» с начала специальной военной операции активно участвовала в гуманитарной миссии и обеспечении запросов армии на оборудование. По его словам, сейчас технологии двойного назначения актуальны, т. к. все разработки, ведущиеся по заказам Минобороны РФ, должны будут затем использоваться и в мирной жизни. Дальнейшие планы заключаются в том, чтобы найти баланс между поддержкой разработчиков (обычно это молодые люди до 30 лет) и минимизацией рисков потери средств.

Музыка вместо ставки: как прошла пленарная сессия ПМЭФа с Эльвирой Набиуллиной
19 июня на ПМЭФе прошла сессия «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов». На ней обсудили структурные изменения российской экономики и координацию бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики. Как прошла сессия с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной – в галерее «Ведомостей». Министр экономического развития Максим Решетников (слева), министр финансов Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина встретились перед сессией «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызов» в хорошем настроении.
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19 июня на ПМЭФе прошла сессия «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов». На ней обсудили структурные изменения российской экономики и координацию бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики. Как прошла сессия с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной – в галерее «Ведомостей».

Министр экономического развития Максим Решетников (слева), министр финансов Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина встретились перед сессией «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызов» в хорошем настроении. / Максим Стулов / Ведомости

По мнению начальника управления администрации президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Леонида Евтухова, с начала спецоперации в России проявились многие талантливые разработчики. Он отметил, что в этой сфере необходимы прогнозы более, чем на 10 лет, и так называемый футуризм, чтобы понимать, какой будет война будущего, и не ошибаться сейчас.

«У нас <...> должно быть несколько стратегий и даже, может быть, несколько армий на случай разных противников. Какие-то противники будут применять уже искусственный интеллект и технику самого последнего поколения, а кто-то будет нещадно тратить человеческий ресурс, <...> то есть нужно быть готовым к любым сценариям», – подчеркнул Евтухов, отметив, что у России есть множество разных соседей. Среди важных элементов технологий двойного назначения он назвал адаптивность, массовость и простоту применения.

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков на сессии отметил, что оборонный комплекс становится ядром развития российской экономики. Однако необходимо следить за главными трендами в сфере технологий, т. к., по словам Фрадкова, все может измениться в течение месяца и быстрее. Он подчеркнул, что это касается и финансовой сферы. Сидякин, в свою очередь, сообщил, что сегодня создается совместный с ПСБ инвестиционный фонд с целевым объемом до 12 млрд руб.

Генеральный директор АНО «Платформа НТИ», спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что при разработке проектов в данной сфере нельзя опираться только на западные концепции, необходимо использовать собственные социальные институты и активно экспортировать, обновлять технологии и после окончания спецоперации.

Перспективы прифронтовых регионов

В сессии также поучаствовал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он рассказал об участии прифронтовых регионов в разработке комплексных систем защиты от воздушных угроз при поддержке ЦБСТ и ПСБ. При этом в гражданском секторе устойчивый спрос на технологии двойного назначения фиксируется в сельском хозяйстве и транспорте. По его словам, Курская область может стать полигоном «в хорошем смысле этого слова» для отработки таких продуктов.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак заявил, что все технологии в настоящее время важны для использования в обоих секторах: гражданском и военном. Он сравнил эти разработки и с другими сферами: материаловедением, металлургией или электроникой, которые играют ту же роль. Он отметил, что после окончания конфликта на Украине Россию будет ждать «новое окно возможностей», когда нужно будет обновлять технологии и адаптировать их под мирное время.

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