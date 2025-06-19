Технологии двойного назначения станут драйвером роста экономики России

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, председатель наблюдательного совета «Центра беспилотных систем и технологий» Владимир Якушев объяснил, что «Единая Россия» с начала специальной военной операции активно участвовала в гуманитарной миссии и обеспечении запросов армии на оборудование. По его словам, сейчас технологии двойного назначения актуальны, т. к. все разработки, ведущиеся по заказам Минобороны РФ, должны будут затем использоваться и в мирной жизни. Дальнейшие планы заключаются в том, чтобы найти баланс между поддержкой разработчиков (обычно это молодые люди до 30 лет) и минимизацией рисков потери средств.