Бизнес раскритиковал законопроект о полномочиях ФНС оценивать состояние компаний

Законопроект о наделении ФНС полномочиями по оценке финансово-экономической деятельности компаний был внесен в Госдуму в начале мая и уже прошел первое чтение. Поправки предлагается внести в закон «О налоговых органах Российской Федерации». ФНС уже выступает администратором государственных информационных систем со сведениями о компаниях и ИП, а также формирует аналитические базы данных, используемых в принятии решений различными органами власти и ведомствами, указано в пояснительной записке к законопроекту. Дальнейшее совершенствование таких полномочий обоснованно и целесообразно, так как оценка компаний прямо влияет на качество принятия решений, анализа и прогнозирования экономических показателей как государственными органами, так и самими юрлицами, пишут авторы законопроекта. Фактически ФНС уже проводит анализ деятельности компаний. В 2023 г. ведомство запустило «Сервис оценки юридических лиц». Налогоплательщики получают доступ к нему через свой личный кабинет на сайте ФНС.