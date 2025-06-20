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Бизнес раскритиковал законопроект о полномочиях ФНС оценивать состояние компаний

Его принятие может привести к дискриминации отдельных категорий юрлиц и утечке коммерческой тайны
Дарья Мосолкина
Руководитель объединения «Опора России» Александр Калинин считает, что представленные правительством поправки несут целый ряд рисков для предпринимателей и нуждаются в доработке
Руководитель объединения «Опора России» Александр Калинин считает, что представленные правительством поправки несут целый ряд рисков для предпринимателей и нуждаются в доработке / Максим Стулов / Ведомости

Законопроект о наделении ФНС полномочиями по оценке финансово-экономического состояния компаний нуждается в существенной доработке, так как его принятие в текущей редакции может спровоцировать необоснованные ограничения для юридических лиц. Такую позицию в письме на имя председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова представило бизнес-объединение «Опора России» (есть у «Ведомостей»). Документ был отправлен 10 июня, рассказал «Ведомостям» на полях ПМЭФа руководитель объединения Александр Калинин.

Законопроект о наделении ФНС полномочиями по оценке финансово-экономической деятельности компаний был внесен в Госдуму в начале мая и уже прошел первое чтение. Поправки предлагается внести в закон «О налоговых органах Российской Федерации». ФНС уже выступает администратором государственных информационных систем со сведениями о компаниях и ИП, а также формирует аналитические базы данных, используемых в принятии решений различными органами власти и ведомствами, указано в пояснительной записке к законопроекту. Дальнейшее совершенствование таких полномочий обоснованно и целесообразно, так как оценка компаний прямо влияет на качество принятия решений, анализа и прогнозирования экономических показателей как государственными органами, так и самими юрлицами, пишут авторы законопроекта. Фактически ФНС уже проводит анализ деятельности компаний. В 2023 г. ведомство запустило «Сервис оценки юридических лиц». Налогоплательщики получают доступ к нему через свой личный кабинет на сайте ФНС.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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