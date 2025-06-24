Бизнес просит пересмотреть идею платного доступа к госсервисам для юрлиц

Бизнес просит пересмотреть идею платного доступа к госсервисам для юрлицМинцифры считает, что нагрузка на базы данных стала избыточной – коммерческий трафик вырос за три года втрое
Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России (ТПП) и Ассоциация больших данных (АБД, входят «Яндекс», VK, «Сбер», Газпромбанк, Т-банк, «Мегафон», «Ростелеком» и др.) направили в Минцифры письма с замечаниями к проекту постановления правительства, который вводит плату в 4,94 руб. за каждое обращение бизнеса к инфраструктуре электронного правительства (ЭП). «Ведомости» ознакомились письмом ТПП. Представитель АБД подтвердил «Ведомостям», что позиция ассоциации, которая солидарна с ТПП, была направлена в министерство.
Инфраструктурой ЭП особенно часто пользуются банки, страховые компании и операторы связи (для проверки сведений о клиентах), а также маркетплейсы (при регистрации продавцов). Платный доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) создаст финансовую нагрузку на компании, соблюдающие законодательство, но не даст реального финансового эффекта для государства, говорится в письме совета по электронной коммерции ТПП.
Особую обеспокоенность совета вызывают последствия именно для электронной коммерции. Большинство продавцов на маркетплейсах – ИП и самозанятые и автоматическая проверка их статуса через СМЭВ – неотъемлемая часть платформенного комплаенса, объясняют авторы письма. Если каждая такая проверка будет стоить почти 5 руб., маркетплейсы будут либо перекладывать расходы на продавцов, либо снижать уровень контроля – оба сценария чреваты ударом по прозрачности рынка, говорится в документе.
Совет также указывает на отсутствие прозрачной методики расчета тарифа и альтернатив доступа к инфраструктуре. По его мнению, модель с единственным провайдером – государством – фактически монополизирует доступ к данным и не дает бизнесу возможности сравнивать эффективность затрат. Кроме того, эксперты критикуют норму о введении пеней за просрочку оплаты запросов: они считают такую меру чрезмерной и скорее квазисанкционной, чем стимулирующей исполнение обязательств.
Представитель АБД в разговоре с «Ведомостями» отметил, что не предполагается дифференциация тарифов – есть единый тариф для всех типов данных. Кроме того, нет различий в части категорий данных, обязательных и необязательных к получению или проверке бизнесом, а также не предполагается разработка биллинга, учитывающего качество и скорость предоставления услуги.
Отдельно в письме совета ТПП подчеркиваются риски для IT-отрасли – прежде всего для разработчиков SaaS-решений, CRM/ERP-систем, логистических и платежных сервисов. SaaS (от англ. software-as-a-service) – модель предоставления ПО как услуги через интернет, CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами, ERP – система управления процессами в бизнесе. По мнению авторов письма, установление платы за доступ к API (программный интерфейс) может привести к снижению конкурентоспособности российских продуктов, что противоречит курсу на импортозамещение. Государственные цифровые ресурсы, созданные за счет налогоплательщиков, должны быть доступны бизнесу на справедливых и открытых условиях, считают в совете.
Кроме того, совет ТПП беспокоит и общий подход к цифровизации. «Создание цифровой инфраструктуры государством с последующим введением платы за ее использование противоречит ранее заявленным принципам открытости, межведомственной интеграции и модели «единого окна», – утверждается в письме. – Это может ослабить доверие со стороны бизнеса к цифровым государственным инициативам и затормозить дальнейшее развитие цифровой среды».
Совет по электронной коммерции ТПП предлагает снять проект с рассмотрения в текущей редакции, провести его широкое обсуждение с участием профильных объединений и ввести мораторий на установление платных условий использования государственных ИС для коммерческих организаций, исполняющих требования законодательства. Также в числе предложений – независимая экспертиза обоснованности тарифа и внесение изменений в нормативную базу, чтобы обеспечить безвозмездный доступ к данным для компаний, выполняющих предусмотренные законом функции.
Представитель Минцифры заявил «Ведомостям», что там изучают всю обратную связь по проекту. «Письмо ТПП РФ к нам только поступило, мы рассмотрим его в установленном порядке», – добавил он. Как поясняет собеседник, говорить о том, какой будет итоговая версия документа, пока преждевременно. «Основная цель введения регулирования – нормализовать ситуацию с избыточным трафиком, – рассказывает он. – Резкий рост нагрузки со стороны банков создает необходимость постоянно доумощнять инфраструктуру ЭП за счет бюджетных средств. Коммерческий трафик увеличился за последние три года в три раза. Сейчас, например, коммерческий трафик СМЭВ составляет порядка 30 млрд запросов в год».
Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил, что Минцифры пока собирает обратную связь от ведомств и бизнеса, и добавил, что срок внесения проекта на утверждение правительства – 7 июля.
Бизнес требует бесплатности
Инициатива Минцифры связана с реализацией положений антифрод-закона № 41-ФЗ, который требует от кредитных организаций, операторов связи и владельцев агрегаторов взаимодействовать с уполномоченными органами через СМЭВ, напоминает источник «Ведомостей», близкий к крупной IT-компании. По его словам, закон лишь меняет формат взаимодействия, а не объем или тип запрашиваемых данных.
В частности, Минцифры разработало три проекта постановлений для трех категорий субъектов – банки, операторы связи, агрегаторы – с идентичной логикой. «В отношении всех трех категорий основное замечание отрасли в конкретизации списка уполномоченных лиц, имеющих право отправлять запросы», – добавил собеседник «Ведомостей».
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в разговоре с «Ведомостями» заявил, что полностью разделяет позицию ТПП РФ. По его словам, реализация инициативы отбросит назад всю работу по цифровизации отношений между государством и бизнесом и заставит вернуться к бумаге – удостоверениям личности и ручным проверкам. «Бизнес и так несет существенные расходы на интеграцию с инфраструктурой ЭП – защищенные каналы, софт, сопровождение, но это оправданно, так как упрощает процессы для клиентов», – добавил Соколов.
Что предлагает Минцифры
В Wildberries также считают, что проект требует «существенной доработки», сообщил представитель маркетплейса. Компания пока оценивает объем затрат, который может повлечь за собой введение платы. Собеседник отмечает, что организации направляют запросы к госинфраструктуре в основном для соблюдения регуляторных требований. В таких случаях плата за обращение к инфраструктуре взаимодействия не должна взиматься, полагает представитель Wildberries.
Введение платы за доступ к API госсервисов, особенно по предложенному тарифу, окажет значительное давление на себестоимость упомянутых IT-решений – SaaS, CRM/ERP, финтех и логистические сервисы, подтверждает ведущий руководитель проектов IT-компании EvApps Дмитрий Ентин. По его словам, помимо прямых расходов компании столкнутся с дополнительными издержками на внедрение биллинговых систем и мониторинг запросов, что особенно болезненно для стартапов и малого бизнеса. «Это может снизить конкурентоспособность российских разработчиков вопреки целям импортозамещения», – считает Ентин.
По его мнению, в итоге часть игроков, для которых интеграция с госсервисами не является критичной, может отказаться от автоматизации либо переложить издержки на клиента. Также возможны попытки обойти систему через прокси- и кеширующие решения, но в условиях строгих требований к защите персональных данных они вряд ли будут жизнеспособны, добавил эксперт.
В АБД считают, что принцип безвозмездности доступа к данным, необходимым бизнесу для соблюдения законодательства, уже зафиксирован в нормах и должен быть отражен в постановлении, говорит представитель ассоциации. По его словам, введение платной модели допустимо лишь в случае коммерциализации определенных массивов данных, но такая модель должна быть экономически обоснованной, прозрачной и учитывать общественную значимость информации, параметры предоставления данных и нагрузку на систему.
Чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру, АБД предлагает определить наиболее нагруженные госинформсистемы (ГИС) и установить для них параметры нормальной нагрузки в рамках одного ID-запроса, а также параметры тарификации запросов (ответов на них), по которым получен бизнес-результат сверх установленной нормы трафика. А пилотирование необходимо начать исключительно с ГИС о государственных и муниципальных платежах, подчеркнул представитель ассоциации.