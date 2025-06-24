Бизнес просит пересмотреть идею платного доступа к госсервисам для юрлиц

Представитель Минцифры заявил «Ведомостям», что там изучают всю обратную связь по проекту. «Письмо ТПП РФ к нам только поступило, мы рассмотрим его в установленном порядке», – добавил он. Как поясняет собеседник, говорить о том, какой будет итоговая версия документа, пока преждевременно. «Основная цель введения регулирования – нормализовать ситуацию с избыточным трафиком, – рассказывает он. – Резкий рост нагрузки со стороны банков создает необходимость постоянно доумощнять инфраструктуру ЭП за счет бюджетных средств. Коммерческий трафик увеличился за последние три года в три раза. Сейчас, например, коммерческий трафик СМЭВ составляет порядка 30 млрд запросов в год».