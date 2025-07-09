Просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом выросла почти вдвое

7 июля контрольное ведомство опубликовало заключение на отчет кабмина об исполнении федерального бюджета в 2024 г. Согласно документу, объем просроченной дебиторской задолженности по выданным контрагентам авансам вырос почти в два раза. На 1 января он составил 1,34 трлн руб. после 634,9 млрд годом ранее. Одновременно почти половина просроченной дебиторской задолженности (44,7%, или 600 млрд руб.) имеет высокую вероятность урегулирования, т. е. будет погашена в течение года, пояснил «Ведомостям» представитель Счетной палаты. На погашение еще 443,1 млрд руб. (33,3%) потребуется от одного года до трех лет.