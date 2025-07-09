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Просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом выросла почти вдвое

Обязательства господрядчиков выросли почти вдвое
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Счетная палата наблюдает значительное увеличение объемов просроченной дебиторской задолженности при расходовании средств федерального бюджета, сообщил «Ведомостям» представитель Счетной палаты. Основными причинами стали рост авансирования по государственным контрактам (вплоть до 100% от его суммы), а также увеличение сроков их исполнения в среднем на два года, добавил он. Повлияло также непредоставление отчетов об использовании средств компаниями, получающими субсидии, добавил представитель Счетной палаты.

7 июля контрольное ведомство опубликовало заключение на отчет кабмина об исполнении федерального бюджета в 2024 г. Согласно документу, объем просроченной дебиторской задолженности по выданным контрагентам авансам вырос почти в два раза. На 1 января он составил 1,34 трлн руб. после 634,9 млрд годом ранее. Одновременно почти половина просроченной дебиторской задолженности (44,7%, или 600 млрд руб.) имеет высокую вероятность урегулирования, т. е. будет погашена в течение года, пояснил «Ведомостям» представитель Счетной палаты. На погашение еще 443,1 млрд руб. (33,3%) потребуется от одного года до трех лет.

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