Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

Минэк проработает корректировку турналога

Бизнес попросил снизить максимальную ставку и ликвидировать нижний порог в 100 рублей
Дарья Мосолкина
Денис Кузнецов
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Минэкономразвития обобщит практику применения туристического налога с учетом позиций регионов, а по результатам этого анализа подготовит предложения для его корректировки, выяснили «Ведомости». Такое поручение дал глава ведомства Максим Решетников по итогам совещания с представителями отраслевых бизнес-объединений, которое прошло 10 июня в рамках форума «Путешествуй». Его выполнение поручено заместителям министра Дмитрию Вахрукову и Татьяне Илюшниковой, следует из протокола совещания (есть у «Ведомостей»). Представитель Минэка подтвердил, что по итогам обсуждения с бизнес-сообществом наиболее острых отраслевых проблем были даны поручения, которые в данный момент прорабатываются.

Разработку поправок планируется осуществить совместно с двумя комитетами Госдумы – по бюджету и налогам, а также по туризму и развитию туристической инфраструктуры, следует из протокола. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2025 г.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных