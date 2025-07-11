Минэк проработает корректировку турналога

Минэкономразвития обобщит практику применения туристического налога с учетом позиций регионов, а по результатам этого анализа подготовит предложения для его корректировки, выяснили «Ведомости». Такое поручение дал глава ведомства Максим Решетников по итогам совещания с представителями отраслевых бизнес-объединений, которое прошло 10 июня в рамках форума «Путешествуй». Его выполнение поручено заместителям министра Дмитрию Вахрукову и Татьяне Илюшниковой, следует из протокола совещания (есть у «Ведомостей»). Представитель Минэка подтвердил, что по итогам обсуждения с бизнес-сообществом наиболее острых отраслевых проблем были даны поручения, которые в данный момент прорабатываются.