Минцифры заплатит VK 24,5 рубля за обслуживание каждого рабочего места

Минцифры заплатит VK 24,5 рубля за обслуживание каждого рабочего местаСейчас к сервису подключено почти 60 ведомств, а в итоге его установят для 600 000 чиновников
Входящее в группу VK ООО «ВК Цифровые технологии» стало победителем закупки Минцифры на обслуживание и поддержание функционирования автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС). При этом министерство в ходе конкурса принципиально изменило методику расчета платы за эту услугу.
Формально цена заключенного контракта была снижена по сравнению с начальной максимальной ценой в 28 млн раз – с 680 446 млн руб. до 24 руб. 46 коп. Но если изначально Минцифры оценивало весь контракт целиком, то затем стоимость стали рассчитывать за единицу услуги – за одно АРМ ГС, следует из протоколов подведения итогов электронного аукциона, размещенного Минцифры на сайте госзакупок в июле.
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