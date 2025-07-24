Минцифры заплатит VK 24,5 рубля за обслуживание каждого рабочего места

Формально цена заключенного контракта была снижена по сравнению с начальной максимальной ценой в 28 млн раз – с 680 446 млн руб. до 24 руб. 46 коп. Но если изначально Минцифры оценивало весь контракт целиком, то затем стоимость стали рассчитывать за единицу услуги – за одно АРМ ГС, следует из протоколов подведения итогов электронного аукциона, размещенного Минцифры на сайте госзакупок в июле.