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Главная / Экономика /

Зачем Мишустин встречался с премьерами Белоруссии, Казахстана и Армении на Алтае

Поводом для общения стало проведение Международной экологической конференции
Анастасия Бойко
Илья Лакстыгал
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин провел двусторонние переговоры с главами правительств Белоруссии, Казахстана и Армении. Встречи прошли в преддверии Международной экологической конференции на Алтае, где запланировано участие помимо перечисленных стран также Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Конференция, на которой премьеры обсудят природоохранную и экологическую повестку стран, состоится 25 июля на территории всесезонного курорта «Сбера» «Манжерок».

Встреча с белорусским коллегой Александром Турчиным не выбивалась из привычного хода вещей. Премьер-министры находятся в постоянном контакте и только за последние пару недель общались несколько раз, отметил Мишустин. Очное общение с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым последний раз проходило на заседании глав правительств – участников СНГ в Таджикистане 5 июня. А вот личная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, судя по сайту правительства, проходила последний раз в августе 2023 г. При этом главы правительств двух стран проводили телефонные разговоры – последний из них состоялся 1 июня. Отношения России и Армении «просели», признавал ранее министр иностранных дел Сергей Лавров. Это происходит на фоне того, что армянский парламент принял законопроект о начале процесса вступления республики в Европейский союз (ЕС).

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