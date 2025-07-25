Зачем Мишустин встречался с премьерами Белоруссии, Казахстана и Армении на Алтае

Встреча с белорусским коллегой Александром Турчиным не выбивалась из привычного хода вещей. Премьер-министры находятся в постоянном контакте и только за последние пару недель общались несколько раз, отметил Мишустин. Очное общение с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым последний раз проходило на заседании глав правительств – участников СНГ в Таджикистане 5 июня. А вот личная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, судя по сайту правительства, проходила последний раз в августе 2023 г. При этом главы правительств двух стран проводили телефонные разговоры – последний из них состоялся 1 июня. Отношения России и Армении «просели», признавал ранее министр иностранных дел Сергей Лавров. Это происходит на фоне того, что армянский парламент принял законопроект о начале процесса вступления республики в Европейский союз (ЕС).