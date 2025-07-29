Эксперты объяснили причины устойчивости инфляционных ожиданий населения

Ожидания повысились у респондентов со сбережениями – до 11,9%, на 0,3 п. п. больше итога прошлого месяца и на 1,7 п. п. выше, чем за июль прошлого года. А у опрошенных без сбережений ожидания несколько снизились: на 0,1 п. п. месяц к месяцу и 0,3 п. п. год к году – до 14,2%.