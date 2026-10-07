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Главная / Экономика /

Компании стали реже передавать дела о нарушениях сотрудников в полицию

До органов доходят только серьезные инциденты, особенно с признаками уголовного правонарушения
Наталья Заруцкая
Екатерина Литова
Работодатели не хотят «выносить сор из избы», опасаясь за деловую репутацию
Работодатели не хотят «выносить сор из избы», опасаясь за деловую репутацию / Алексей Орлов / Ведомости

Российские организации стали вдвое реже передавать материалы внутренних расследований о нарушениях своих сотрудников в правоохранительные органы: так поступает 31% опрошенных аудиторско-консалтинговой компанией Kept против 69% в 2023 г. Прекращать трудовые отношения по соглашению сторон и взыскивать ущерб с провинившихся сотрудников в качестве меры наказания также стали заметно реже.

Kept раз в два-три года с 2016 г. опрашивает представителей российских нефинансовых компаний о том, как у них устроен комплаенс. При этом треть респондентов (33% в 2023 г. и 38% в 2026 г.) являются дочерними компаниями международных холдингов. В текущем исследовании респонденты ответили на 50 вопросов. Больше половины из них – комплаенс-специалисты, остальные – юристы, сотрудники внутреннего аудита, безопасности и финансовых служб. Сравнение с 2023 г. стоит читать с оговоркой: количество респондентов увеличилось до 47 с 30, хотя Kept и не учитывала повторы в рамках одной компании и частично заполненные опросники. Кроме того, в 2023 г. в опросе участвовали компании из России и Белоруссии, а в 2026 г. – только из России.

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