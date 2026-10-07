Компании стали реже передавать дела о нарушениях сотрудников в полицию

Kept раз в два-три года с 2016 г. опрашивает представителей российских нефинансовых компаний о том, как у них устроен комплаенс. При этом треть респондентов (33% в 2023 г. и 38% в 2026 г.) являются дочерними компаниями международных холдингов. В текущем исследовании респонденты ответили на 50 вопросов. Больше половины из них – комплаенс-специалисты, остальные – юристы, сотрудники внутреннего аудита, безопасности и финансовых служб. Сравнение с 2023 г. стоит читать с оговоркой: количество респондентов увеличилось до 47 с 30, хотя Kept и не учитывала повторы в рамках одной компании и частично заполненные опросники. Кроме того, в 2023 г. в опросе участвовали компании из России и Белоруссии, а в 2026 г. – только из России.