В НИУ ВШЭ указали на риски влияния цифровых платформ на экономику

В НИУ ВШЭ указали на риски влияния цифровых платформ на экономикуОни сосредоточены в концентрации инфраструктуры и зависимости от доступа к ней
Ученые НИУ ВШЭ оценили экономический эффект, который создают платформы, и указали в том числе на его негативные стороны и ограничения. Авторы обращают внимание на двойственность платформизации: механизмы повышения эффективности одновременно создают и риски, говорится в докладе «Цифровые платформы в России. Состояние, экономические эффекты и перспективы развития», с которым ознакомились «Ведомости».
Основные риски сосредоточены в концентрации инфраструктуры, зависимости от доступа к ней, а также повышенных издержках для традиционных участников рынка, следует из данных проекта НИУ ВШЭ «Экономическое поведение домашних хозяйств», в рамках которого в том числе проводился социологический опрос населения.
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