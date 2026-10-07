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Главная / Экономика /

В НИУ ВШЭ указали на риски влияния цифровых платформ на экономику

Они сосредоточены в концентрации инфраструктуры и зависимости от доступа к ней
Ксения Котченко
Платформы облегчают покупателям сравнение товаров, но снижают мотивацию продавцов инвестировать в развитие собственного бренда и отличия от конкурентов
Платформы облегчают покупателям сравнение товаров, но снижают мотивацию продавцов инвестировать в развитие собственного бренда и отличия от конкурентов / Алексей Орлов / Ведомости

Ученые НИУ ВШЭ оценили экономический эффект, который создают платформы, и указали в том числе на его негативные стороны и ограничения. Авторы обращают внимание на двойственность платформизации: механизмы повышения эффективности одновременно создают и риски, говорится в докладе «Цифровые платформы в России. Состояние, экономические эффекты и перспективы развития», с которым ознакомились «Ведомости».

Основные риски сосредоточены в концентрации инфраструктуры, зависимости от доступа к ней, а также повышенных издержках для традиционных участников рынка, следует из данных проекта НИУ ВШЭ «Экономическое поведение домашних хозяйств», в рамках которого в том числе проводился социологический опрос населения.

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