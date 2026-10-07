В НИУ ВШЭ указали на риски влияния цифровых платформ на экономику

Ученые НИУ ВШЭ оценили экономический эффект, который создают платформы, и указали в том числе на его негативные стороны и ограничения. Авторы обращают внимание на двойственность платформизации: механизмы повышения эффективности одновременно создают и риски, говорится в докладе «Цифровые платформы в России. Состояние, экономические эффекты и перспективы развития», с которым ознакомились «Ведомости».