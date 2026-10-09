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Главная / Экономика /

Россияне снизили ожидания по зарплатам впервые за восемь лет

Причины в замедлении экономики и возврате к рынку работодателей
Ксения Котченко
На рынке труда зарплатная гонка подходит к концу, так как потребность в персонале растет лишь в небольшом числе секторов экономики
На рынке труда зарплатная гонка подходит к концу, так как потребность в персонале растет лишь в небольшом числе секторов экономики / Максим Стулов / Ведомости

Впервые за долгое время в России зафиксировано снижение уровня желаемых зарплат, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве, с которым ознакомились «Ведомости». За весь период проведения наблюдений с 2018 г. показатели в первый раз перешли к снижению, сообщает руководитель проекта, заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов. В 2026 г. среднее значение желаемой зарплаты россиян на конец III квартала составляло 151 000 руб. (-1,95% к значениям прошлого года), ее медианное значение – 114 000 руб. в месяц (-4,2%).

За аналогичный период прошлого года запросы соискателей были значительно выше и показывали двузначные темпы роста. Они достигали 154 000 руб. в среднем (+14,07% относительно того же периода 2024 г.) и 119 000 руб. в месяц в медиане (+22,68% годовых).

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