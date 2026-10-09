Россияне снизили ожидания по зарплатам впервые за восемь лет

Впервые за долгое время в России зафиксировано снижение уровня желаемых зарплат, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве, с которым ознакомились «Ведомости». За весь период проведения наблюдений с 2018 г. показатели в первый раз перешли к снижению, сообщает руководитель проекта, заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов. В 2026 г. среднее значение желаемой зарплаты россиян на конец III квартала составляло 151 000 руб. (-1,95% к значениям прошлого года), ее медианное значение – 114 000 руб. в месяц (-4,2%).