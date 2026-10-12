Почему бизнес в три раза нарастил долг перед государством за шесть лет

Ее доля составила 9% от общего объема государственной «дебиторки», которая выросла более чем в 4 раза за семь лет. Если в 2019 г. она составляла 3,9 трлн руб., то по итогам 2025 г. – уже 16,9 трлн руб., следует из заключения Счетной палаты. Пик роста за шесть лет пришелся на 2022 г. (+52,8%). За 2024 г. он составил 32,2%, за 2023 г. – 32,3%. При этом темпы увеличения задолженности бизнеса перед государством по авансам многократно замедлились лишь в прошлом году. По итогам 2025 г. долг вырос на 675,5 млрд руб., или на 4,2%.