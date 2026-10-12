Почему бизнес в три раза нарастил долг перед государством за шесть лет

Почему бизнес в три раза нарастил долг перед государством за шесть летОсновная причина – увеличение размеров авансовых платежей по госконтрактам, считают эксперты
Объем не погашенной в срок дебиторской задолженности по выданным государством авансам вырос более чем в 3 раза за шесть лет: с 477,2 млрд руб. в 2020 г. до 1,5 трлн руб. по итогам 2025 г., следует из заключения Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 г. За прошлый год показатель вырос на 182 млрд руб., или на 13,6%, обратил внимание председатель Счетной палаты Борис Ковальчук в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам 9 октября.
При этом темпы роста показателя в 2025 г. значимо замедлились. Для сравнения: в 2024 г. рост просроченных долгов достиг 89,4% в годовом выражении, следует из заключения Счетной палаты. «Основной причиной просроченной дебиторской задолженности является нарушение контрагентами сроков выполнения работ», – говорится в документе.
Ее доля составила 9% от общего объема государственной «дебиторки», которая выросла более чем в 4 раза за семь лет. Если в 2019 г. она составляла 3,9 трлн руб., то по итогам 2025 г. – уже 16,9 трлн руб., следует из заключения Счетной палаты. Пик роста за шесть лет пришелся на 2022 г. (+52,8%). За 2024 г. он составил 32,2%, за 2023 г. – 32,3%. При этом темпы увеличения задолженности бизнеса перед государством по авансам многократно замедлились лишь в прошлом году. По итогам 2025 г. долг вырос на 675,5 млрд руб., или на 4,2%.
Анализ динамики дебиторской задолженности в последние годы показывает, что тенденция ее прироста продолжается с 2019 г., отмечает Счетная палата РФ. Ее объем по выданным авансам на конец 2025 г. составлял 39,3% прошлогодних кассовых расходов федерального бюджета. Доля показателя остается вблизи уровня прошлых лет: в 2023 г. – 37,9%, в 2024 г. – 40,3%.
Наибольший объем дебиторской задолженности по выданным авансам в открытой части отчета об исполнении бюджета сложился у Минпромторга – 321,2 млрд руб. (прирост на 118,5 млрд руб., или 30%). Также в тройку лидеров по размеру долга вошел Минтранс с 298,5 млрд руб. (+51,3 млрд руб., или 3,2%) и Минстрой – 202,1 млрд руб. (+69,1 млрд руб., или 34,6%). В числе ведомств с самым быстрым приростом обязательств перед государством Минвостокразвития, которое увеличило этот показатель сразу на 70,2% до 175,4 млрд руб.
Из общей суммы дебиторской задолженности на конец 2025 г. долги предприятий перед казной по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд составили 77,9%, добавляет Счетная палата в заключении. Почти 80% дебиторской задолженности по итогам прошлого года состояло из авансов по госзакупкам, соглашается управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко. При этом примерно две трети задолженности имеет срок погашения свыше года, т. е. это длинные авансы по инвестиционным и производственным контрактам, отмечает он.
Почему растет задолженность
Рост дебиторской задолженности по выданным авансам отражает увеличение объемов бюджетных расходов, направляемых на реализацию долгосрочных проектов, поясняет представитель Минфина в ответ на запрос «Ведомостей». «Чем длиннее срок реализации проектов и выше доля авансовых платежей, тем больше остаток непогашенной задолженности на отчетную дату», – добавляет он. В последние годы увеличился объем бюджетных ассигнований на государственные программы и национальные проекты, предусматривающие перечисление средств на условиях достижения результатов в долгосрочной перспективе, отмечает представитель Минфина.
Основной причиной роста дебиторской задолженности стало увеличение сроков исполнения госконтрактов и размеров авансовых платежей по ним, а также авансирование по сделкам, заключенным в октябре – ноябре, в том числе со сроком исполнения до конца текущего финансового года, сообщает Счетная палата со ссылкой на результаты проведенного анализа.
Действительно, каждый год растет и объем бюджета, и объем авансирования, особенно в период, когда процентные ставки высокие, прокомментировал статистику министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. «Наши производители, исполнители, просят дополнительный аванс побольше с тем, чтобы не брать оборотные кредиты в коммерческих банках», – объяснил министр. Он добавил, что правительство в ряде ситуаций на это идет.
Силуанов подтвердил, что возникает просроченная дебиторская задолженность, с которой в правительстве работает специальная комиссия по повышению эффективности расходов федерального бюджета. По словам главы Минфина, каждый такой случай рассматривают отдельно и требуют обоснования со стороны министерств и ведомств. «Бывает так, что действительно возникает и просрочка. Боремся с этим», – заключил Силуанов.
Прирост более чем в 4 раза объясняется расширением масштабов госзакупок и инвестпроектов, ростом авансирования (вплоть до 100% суммы контракта), удлинением сроков исполнения контрактов и сдвигом финансирования на конец года, когда контракты заключаются в IV квартале, а работы уходят на следующий год, объясняет Клисенко. Также на результат повлияло и расширение расходов бюджета с 18 трлн руб. в 2019 г. до 44 трлн руб. в прошлом году, добавляет ведущий эксперт ЦМАКПа Эмиль Аблаев.
Темп прироста задолженности по госконтрактам упал до 4,2% потому, что объем ее погашения за 2025 г. стал сопоставим с суммой авансирования новых контрактов, поясняет эксперт НРА. Он напоминает, что в 2022 г. разрыв между выдачами и погашениями составлял более 50%, т. е. приток новых авансов сильно превышал закрытие старых.
Есть ли риски
Прямой угрозы бюджетной устойчивости нет, так как 91% задолженности не просрочено, а две трети имеет давность до года, полагает Клисенко. По его мнению, острого кризиса неплатежей в России не происходит.
Аблаев также не видит прямого риска для бюджетной устойчивости. По его словам, значительная часть такой задолженности связана с выданными авансами, по которым у государства сохраняется требование к получателю, а также инструменты контроля и взыскания. Риск возникнет, если вырастет доля просроченных и фактически невозвратных средств, полагает Аблаев.
Решение проблемы эксперт видит в усилении контроля за авансированием, казначейского сопровождения и более жесткой увязке платежей с фактическим исполнением контрактов. В перспективе этому может помочь и цифровой рубль, поскольку смарт-контракты позволяют задавать условия использования бюджетных средств и повышать прозрачность их движения, отмечает Аблаев.