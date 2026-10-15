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Главная / Экономика /

Почему ожидания экономистов по инфляции хуже прогноза Минэка

Консенсус участников макроопроса ЦБ повысил оценки по ИПЦ и средней ставке
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Участники макроэкономического опроса ЦБ за октябрь повысили ожидания по уровню инфляции на конец года с 6,6%, ожидавшихся в сентябре, до 7,1%, следует из данных на сайте Банка России (опрос проводился с 9 по 13 октября среди 31 экономиста). Оценки респондентов оказались выше ожиданий Минэкономразвития: в сентябре ведомство повысило прогноз по инфляции на конец года с 5,2 до 6,8%.

Прогнозы опрошенных ЦБ экономистов по ИПЦ на следующий год выросли с 4,6 до 5%, а на 2028 г. – с 4 до 4,2%. Участники опроса, как и в сентябре, полагают, что достижение цели по инфляции возможно только к 2029 г. При этом Минэкономразвития ожидает достижения таргета уже в 2027 г.

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