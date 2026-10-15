Почему ожидания экономистов по инфляции хуже прогноза Минэка

Прогнозы опрошенных ЦБ экономистов по ИПЦ на следующий год выросли с 4,6 до 5%, а на 2028 г. – с 4 до 4,2%. Участники опроса, как и в сентябре, полагают, что достижение цели по инфляции возможно только к 2029 г. При этом Минэкономразвития ожидает достижения таргета уже в 2027 г.