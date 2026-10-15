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Главная / Экономика /

Шохин попросил кабмин поэтапно включать пассивные доходы в расчет по НДФЛ

РСПП подготовил ряд смягчающих предложений к налоговому законопроекту правительства
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство письмо с предложениями по смягчению налоговых поправок. Глава РСПП и уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Александр Шохин предложил скорректировать механизм взимания налога на сверхдоходы бизнеса, поэтапно включать пассивные доходы в расчет налоговой базы по НДФЛ, проиндексировать доходные пороги пятиступенчатой шкалы, а также отложить налогообложение ЗПИФов.

Письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина датировано 9 октября. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к РСПП.

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