Минфин может не успеть разместить евробонды весной 2017 года – ТАСС

Минфин России может не успеть разместить евробонды весной 2017 г. из-за затягивания сроков по отбору банков-агентов, сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства и подтвердил источник в министерстве.

«Я не уверен [что евробонды России будут размещены в мае 2017 г.], все идет медленно. Минфин еще не согласовал новый порядок отбора банков-агентов. В правительство соответствующие поправки внесли, но потом нужно будет разослать письма в банки, дождаться ответа и на основе их принять решения», – сообщил ТАСС чиновник финансово-экономического блока правительства.

Предположение, что в мае ведомство Антона Силуанова может не успеть разместить еврооблигации, подтвердил и другой источник, близкий к Минфину.