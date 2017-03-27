Программа развития Арктики до 2025 года обойдется бюджету в 210 млрд рублей

Бюджетное финансирование программы социально-экономического развития Арктики до 2025 г. составит 209,7 млрд руб., говорится в в материалах к международному арктическому форуму «Арктика - территория диалога».

На первом этапе программы (2015-2017 гг.) предполагается обеспечить создание и функционирование «опорных зон», запустить информационную поддержку, усилить позицию Россию в международных арктических организациях и сформировать механизмы повышения качества жизни местного населения. Финансирование этого этапа - 13 млрд руб.

Второй этап (2018-2020 гг.) предполагает, в частности, непосредственное развитие «опорных зон», создание мощностей для производства ледоколов, модернизацию гидрометеорологической сети наблюдений, создание защищенной информационно системы транспортного комплекса. Финансирование этого этапа программы составит 114 млрд руб.

Третий, заключительный, этап рассчитан на 2021-2025 гг. Он подразумевает, в частности, строительство и эксплуатацию ледокола-лидера мощностью 120 МВт, а также принятие решения и реализацию мероприятий по дальнейшему обращению с наиболее опасными затопленными и затонувшими ядерно и радиацонно опасными объектами и радиационными отходами. Этот этап программы потребует 82,8 млрд руб.