Путин передал Росстат в ведение Минэкономразвития

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче Росстата в ведение Министерства экономического развития. Министерству перейдут функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Одновременно с этим президент исключил Росстат из числа ведомств, которыми руководит правительство.

23 марта Минэкономразвития опубликовало проект постановления о передаче Росстата в свое министерство.

За день до этого руководитель министерства Максим Орешкин раскритиковал работу Росстата и заявил, что опубликованная за февраль статистика нерепрезентативна как по фундаментальным, так и по техническим причинам, а переход службы на новую методологию с технической точки зрения оказался крайне неудачным: в начале года возникли частые переносы сроков публикации, текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных. В Росстате на это ответили, что официальная статистическая информация основана на современных научно обоснованных подходах в соответствии с международными стандартами, что ведомство постоянно оценивает качество публикуемой статистики, а методология постоянно совершенствуется.