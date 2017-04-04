МВФ оценил блокаду Донбасса в минимум 0,9% ВВП Украины

Блокада Донбасса и другие политические решения последнего времени, включая санкции против банков с российским капиталом, обошлись Украине минимум в 0,9% ВВП. Такую цифру назвал сегодня руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Украине Рон ван Руден.

«Если взять цифры, которые содержались в нашем исходном докладе, направленном Совету директоров, и сравнить их с данными в новом дополнительном приложении, то видно, что изначально мы прогнозировали рост на нынешний год в размере 2,9% (ВВП), а теперь ожидаем 2,0%, - сказал Ван Руден. - Таким образом, разница составляет около 0,9%» (цитата по ТАСС).

Согласно обнародованным МВФ во вторник, 4 апреля, материалам, еще одним негативным последствием станет расширение дефицита текущего счета платежного баланса в нынешнем году с 3% ВВП до 3,7% ВВП, а в следующем - 2,6% ВВП до 3% ВВП.

Вместе с тем МВФ подтвердил свой прогноз инфляции 10% в 2017 г. и 7% - в 2018 г., отмечает «Интерфакс».

В 2019-2021 гг. Фонд ожидает выхода Украины на ежегодные темпы роста в 4% при постепенном снижении инфляции соответственно до 6,5%, 6% и 5,5%.