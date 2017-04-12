Лагард дала оптимистичный прогноз для мировой экономики

Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард оптимистично оценивает рост мировой экономики. При этом она предупредила о вреде протекционистских мер.

«После шести лет роста отстающими темпами мировая экономика набирает силу по мере того, как циклическое восстановление обещает рост рабочих мест, доходов и благосостояния. Мы ждем наступления весны в глобальной экономике, и нам нельзя упускать такую возможность», - заявила она во время выступления в Брюсселе.

Среди рисков для мировой экономики Лагард назвала политическую неопределенность в Европе и рост протекционистских настроений в мире. Ограничение торговых потоков станет «уроном, нанесенным самому себе», и негативно отразится на потребителях и работниках, считает она.

В январе МВФ прогнозировал в 2017 г. рост мирового ВВП на 3,4% после повышения на 3,1% в 2016 г.