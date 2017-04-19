Медведев: налоги в 2017 году повышаться не будут

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вновь заверил, что в 2017 г. налоги повышаться не будут. «Было принято решение о стабильности налоговой системы. Поэтому и в этом году налоги повышать не будем», - заявил премьер, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме. Он попросил депутатов поддержать в этом кабинет министров.

17 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным Медведев отметил, что правительство, несмотря на трудности последних лет, сохраняет мораторий на увеличение налогов. «Это очень важно для бизнеса, несмотря на всякие разные предложения: давайте одни налоги поднимем, другие поднимем, для того чтобы ликвидировать какие-то проблемы», - сказал он. Премьер уточнил, что правительство работает над будущим обликом налоговой системы.

До 2018 г. действует президентский мораторий на повышение налоговой нагрузки. Уровень налоговой нагрузки в России – 32% ВВП – достаточен для сбалансированности бюджета, говорил в конце минувшего года министр финансов Антон Силуанов. Налоговую систему, по его словам, необходимо «поднастроить» таким образом, чтобы стимулировать выход из тени тех, кто уклоняется от налогов.

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