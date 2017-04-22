МВФ назвал условие дальнейшего сотрудничества с Украиной

Директор европейского департамента Международного валютного фонда Пол Томсен заявил, что условием дальнейшего сотрудничества МВФ с Украиной является повышение в стране эффективного пенсионного возраста.

«Пенсии очень-очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность. Таким образом, да, повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно», — приводит УНИАН слова Томсена.

Он отметил, что повышение пенсионного возраста будет условием для следующего пересмотра программы помощи Украине. По словам Томсена, пенсионная реформа была частью программы с самого начала, но откладывалась.