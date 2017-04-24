SIPRI: Россия в прошлом году нарастила военные расходы до $69,2 млрд

В мире суммарные затраты на военные нужды выросли в 2016 г. на 0,4% до $1686 млрд, подсчитали эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Доклад института о военных расходах за минувший год опубликован 24 апреля. Военные расходы в Северной Америке стали расти впервые с 2010 г., Западная Европа наращивает такие расходы второй год подряд, нефтедобывающие страны, как правило, стали тратить меньше на военные нужды.

США сохраняют лидерство по военным расходам. Этот показатель с 2015 г. вырос на 1,7% до $611 млрд, но остается на 20% ниже пикового показателя 2010 г. Директор отдела вооружений и военных расходов SIPRI доктор Од Флеран отмечает, что дальнейшие изменения этого бюджетного показателя неясны из-за меняющейся политической обстановки в США.

Второе место сохраняет Китай, его военные расходы выросли на 5,4% до $215 млрд, причем рост показателя замедлился. Россия вышла на третье место, ее военные расходы выросли на 5,9% до $69,2 млрд. Ранее на третьем месте была Саудовская Аравия, но ее военные расходы сократились на 30% до $63,7 млрд. Первую пятерку замыкает Индия, которая увеличила расходы на оборону и вооружения на 8,5% до $55,9 млрд.