Шувалов отдал Минэкономразвития роль неформального штаба реформ

Первый вице-премьер Игорь Шувалов на итоговой коллегии Минэкономразвития отдал министерству роль неформального штаба экономических реформ. «Министерство, конечно, в этой части должно получить неформальный статус штаба, который поможет все эти мыслительные процессы соединить. И чтобы мы были уверены, что наш тяжелый и ежедневный труд приведет к такой России, к такой ее экономической мощи, который мы вместе более-менее одинаково представляем», – сказал Шувалов.

Первый вице-премьер сказал, что в Минэкономразвития уже почти собран план действий на период до 2025 г. Но пока в план не интегрируют предложения других министерств и экспертов, он не должен публиковаться, подчеркнул Шувалов.

Первый вице-премьер отметил, что в связи с переводом Росстата в ведение Минэкономразвития необходимо обратить внимание на качество статистики. «Поскольку статистика у [министра экономразвития] Максима Станиславовича [Орешкина] в подчинении, поэтому вам со статистикой надо так научиться обращаться и работать и убедить общественность, что это не для того, чтобы нам предоставлять удобные цифры, а для того, чтобы научиться считать по-новому, как в мире считают, принимая самые сложные вызовы и обладая этими цифровыми возможностями», – сказал Шувалов.

Содержание плана действий правительства на 2018–2025 гг. по повышению темпов экономического роста, где будут параметры налоговой и пенсионной реформ, а также стратегии, разрабатываемой ЦСР Алексея Кудрина, должно стать известным широкой публике только после одобрения президентом. «Нечего, не согласовав основные подходы, выносить на публику, будет ли ставка [НДС и соцвзносов] 21 или 22%, потому что у общества еще нет консенсуса по этому поводу», – говорил Шувалов на мартовском съезде РСПП.