МВФ не договорился с Еврогруппой по греческим долгам

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности на рабочем уровне с Грецией о ее политике, которую он может поддержать. Однако полного понимания с Еврогруппой по греческим долгам до сих пор нет. Об этом говорится в заявлении директора европейского департамента МВФ Поуля Томсена по итогам заседания Еврогруппы, состоявшегося 22 мая в Брюсселе.

Специалист назвал «очень сильной» антикризисную экономическую программу, утвержденную греческими властями на прошлой неделе. «Это именно то, чего мы добивались», - заявил он. «Это такая программа, которую МВФ может поддержать» кредитами, уточнил Томсен.

Он выразил удовлетворение по поводу «наличия договоренности на рабочем уровне ", хотя и напомнил, что "окончательное решение, разумеется, принимают совет директоров и административное руководство фонда".

«Мы также всегда говорили, что для нашего продвижения вперед это необходимо дополнить внушающим доверие пакетом мер по облегчению долгового бремени [Греции], - продолжил специалист. - В этой сфере, несомненно, наблюдается прогресс, но цель еще не достигнута. Мы продолжаем считать, что необходимо больше реализма в исходных предположениях и немного больше конкретики».