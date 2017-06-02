Путин: за первые три месяца 2017 года приток прямых инвестиций в Россию составил $7 млрд

Российский президент Владимир Путин заявил, что за первые три месяца текущего года приток прямых инвестиций в Россию составил $7 млрд. «Это лучший показатель за соответствующий период за последние три года», - отметил он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По его словам, цифровая экономика - это «основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменять формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а следовательно - задает новую парадигму развития государства, экономики, всего общества». «В этой логике мы будем строить нашу экономическую и технологическую политику, промышленность, инфраструктуру, формировать открытую, свободную деловую среду, гибкий рынок труда, решать задачи, которые позволят обеспечить долгосрочный рост», - пояснил Путин.

По мнению президента, в российской экономике началась новая фаза подъема. Об этом свидетельствует рост ВВП России уже третий квартал подряд. «В апреле прирост составил уже 1,4%, увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов», - отметил он. Путин считает, что Россия практически достигла целевых ориентиров по инфляции, благодаря этому ЦБ постепенно снижает процентную ставку.

«Нужно поддержать, ускорить все эти позитивные тенденции, чтобы уже на рубеже 2019-2020 гг. выйти на опережающие темпы экономического роста - выше мировых», - сказал российский лидер. Для этого необходимо повысить инвестиционную активность.

«Мы уже многое сделали для обновления федерального законодательства, для снятия административных барьеров, для оптимизации контрольно-надзорных процедур и функций. По оценке международных экспертов, за пять лет Россия продемонстрировала лучшую по сравнению с другими странами динамику совершенствования предпринимательского климата - мы сразу на 80 позиций поднялись вверх», - сказал президент.

По его словам, перед Россией системные долгосрочные вызовы, все последствия которых пока трудно даже просчитать и спрогнозировать. «Мы не имеем права размениваться, тратить силы и время на склоки, распри, геополитические игры», - сказал он. Россия настроена на диалог, партнерство, открыта к совместной работе, реализации взаимовыгодных проектов.