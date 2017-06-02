Петербург на ПМЭФе подписал соглашений почти на 250 млрд рублей

Петербург по итогам международного экономического форума (ПМЭФ) подписал почти 50 инвестиционных соглашений на общую сумму около 250 млрд руб., сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в пятницу.

По его словам, прошедший 21-й экономический форум стал для Северной столицы одним из самых успешных.

«Нами подписано 47 соглашений, касающихся самых различных направлений деятельности. Впечатляет цифра, на которую мы вышли: по предварительным данным, она немного не дотягивает до 250 млрд руб.», - сказал Полтавченко.

Среди важных инвестиционных проектов - строительство Восточного скоростного радиуса, проекты в сфере фармацевтики, строительство социальных объектов.

«Я с большим удовлетворением оцениваю предварительные итоги форума», - подчеркнул губернатор Петербурга.