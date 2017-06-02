Саудовская Аравия и Россия создадут инвестфонд на $1 млрд

Министр нефти Саудовской Аравии аль-Фалих рассказал «Ведомостям», что договорился с российской стороной о создании специализированного инвестфонда на $1 млрд. Фонд будет инвестировать в нефтесервисные компании, в том числе и российские, помогая им выходить на иностранные рынки, в том числе и на рынки Саудовской Аравии, сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) .

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия будут наращивать сотрудничество в самых разных областях, в том числе в электроэнергетике, научных технологиях разведки, добыче нефти и ее переработке. Новак подчеркнул, что совместная работа двух стран продолжится даже после завершения действия соглашения о сокращении добычи. «Сделка когда-то закончится, а сотрудничество с Саудовской Аравией будет продолжаться», – приводит «Интерфакс» его слова.