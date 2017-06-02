Председатель совета директоров Saudi Aramco рассказал, что обсуждал с Сечиным

«Роснефть» и Saudi Aramco обсудили кооперацию в нефтепереработке, нефтехимии и трейдинге и будут сотрудничать по конкретным проектам в будущем, сообщил ТАСС министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, председатель совета директоров Saudi Aramco Халид Аль Фалих. Он дал интервью агентству на ПМЭФ. Ранее стало известно, что он провел переговоры с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, а затем Сечин встречался с президентом и гендиректором Aramco Амином Нассером.

«Концепции, которые мы обсуждали, - это пока не конкретные проекты. Но они последуют, я уверен», - сказал министр. По его словам, обсуждалось конкретное взаимодействие в нефтепереработке. «Мы обсуждали концепции, совместные инвестиции, кооперацию в трейдинге. Обсуждали потенциал для совместных инвестиций в России, а также инвестиции в нефтехимические активы в Саудовской Аравии, сектор даунстрим», - добавил он.

«Мы считаем, что можем достичь синергетического эффекта для обеих компаний, инвестируя совместно», - считает Аль Фалих.