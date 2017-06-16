Силуанов: решение ЦБ по ставке отражает снижение инфляционных ожиданий

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что решение Банка России по ставке стало отражением продолжающегося снижения инфляционных ожиданий. «Сегодняшнее решение, с одной стороны, стало отражением продолжающегося снижения инфляционных ожиданий, с другой стороны, в свете неопределенности, связанной с внешними факторами, сохранение осторожного подхода обеспечит закрепление этого позитивного тренда», — сказал министр.

ЦБ в пятницу 16 июня снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 9% годовых. Аналитики ожидали снижения, но расходились в оценках, насколько сильным оно будет. Большинство экспертов, опрошенных Reuters (15 из 23), ждали снижения до 8,75%, Bloomberg (12 из 23) — до 9%.

Инфляция с начала года снижалась быстрее ожиданий ЦБ, в мае в годовом выражении она вплотную приблизилась к целевому уровню регулятора в 4%, снизившись до 4,1% с 5% в январе, но по итогам первой недели июня вновь поднялась до 4,2%. Минэкономразвития ждет по итогам 2017 г. инфляции в 3,8%. На этом фоне инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились.