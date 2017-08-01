Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа

С 1 августа увеличится размер пенсий для работающих пенсионеров, это коснется примерно 14,3 млн граждан.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) уточняли, что максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 г. в денежном эквиваленте – для большинства она составит чуть более 222 руб. «Для того чтобы заработать три балла в 2016 г., достаточно было иметь зарплату в 19 900 руб.», – пояснили в ПФР.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 г. уплачивали страховые взносы.