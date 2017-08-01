Минэкономразвития не будет менять прогноз по инфляции в 3,8% при корректировке макропрогноза

Минэкономразвития, вероятно, не будет менять прогноз по инфляции в 3,8% по итогам 2017 г. при корректировке макропрогноза в августе. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах встречи министров торговли стран БРИКС.

«Наши оценки по инфляции не меняются. Мы как сделали прогноз в апреле, так у нас цифры не менялись. Я думаю, что по инфляции они вряд ли изменятся (при корректировке макропрогноза). У нас оценка 3,8% на конец года», - сказал министр.