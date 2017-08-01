Аналитики ожидают ослабления рубля и более высокой инфляции в 2017 году

Россия в этом году столкнется с ослаблением рубля и более высокой инфляцией, чем ожидалось, считают опрошенные Reuters аналитики и экономисты.

Ожидания экспертов изменились после падения курса рубля к доллару на 2% в июле из-за планов США о введении новых санкций в отношении России, отмечает агентство. Из медианного прогноза опрошенных Reuters 19 экономистов и аналитиков следует, что инфляция в 2017 г. окажется на уровне 4,2% вместо ранее прогнозируемых 4,1%.

На инфляционные ожидания населения, в частности, повлияло холодное лето: из-за неудачной погоды урожай плодоовощной продукции может быть частично потерян. «К неопределенности также прибавляются геополитические риски», – отметил аналитик Nordea Bank в Москве Денис Давыдов.

Банк России на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. К концу 2017 г. ожидается, что ЦБ снизит ключевую ставку до 8,25%, отмечает Reuters.

Аналитики считают, что курс доллара составит 61 руб./$ в этом году, хотя ранее прогнозировали 58,5 руб./$. Хотя ожидается, что новые санкции США не окажут серьезного экономического воздействия, дипломатические конфликты, последовавшие после их одобрения, поспособствовали падению курса российской валюты.

По мнению экспертов, ВВП России в этом году вырастет на 1,4%, предыдущий прогноз – 1,3%. Это по-прежнему ниже ожиданий Минэкономразвития, которое прогнозировало рост в 2%. По оценкам ЦБ, российская экономика вырастет на 1,3–1,8% по итогам года.