ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых

Инфляция с начала года снижалась быстрее ожиданий ЦБ Максим Стулов / Ведомости

ЦБ в пятницу, 28 июля, сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. Аналитики этого ожидали: сохранение ставки предсказывали 12 опрошенных Reuters экспертов из 21, остальные ожидали небольшого снижения — до 8,75% годовых.

Инфляция с начала года снижалась быстрее ожиданий ЦБ и в мае почти приблизилась к целевому показателю в 4%, но в июне вновь ускорилась до 4,4%: холода привели к росту цен на овощи и фрукты. Из-за этого инфляционные ожидания населения перестали снижаться и в июне остались на уровне мая — 10,3%, гораздо выше целевого показателя в 4%. Чтобы инфляция закрепилась около 4%, инфляционные ожидания населения должны устойчиво снижаться, подчеркивает ЦБ. Население по-прежнему не верит в стабилизацию инфляции в районе 4% даже в трехлетней перспективе, говорится в мониторинге РАНХиГС.

Несмотря на это тенденция к формированию устойчиво низкой инфляции сохраняется, считает ЦБ. Рост цен на продовольствие без учета фруктов и овощей и на непродовольственные товары замедляется, увеличивается доля товаров и услуг, цены на которые растут темпами около 4%. В этих условиях даже восстановление потребительского спроса существенно не угрожает ценам, считает регулятор, а в ближайшие месяцы будет собран урожай и цены на фрукты и овощи упадут.

Экономическая активность продолжает восстанавливаться: позитивные процессы в промышленности усиливаются, грузооборот транспорта растет, восстанавливается строительство, пишет ЦБ. Рост экономики по итогам 2017 г. может быть выше прогнозируемых Минэкономразвития 2%, сообщил в среду министр экономразвития Максим Орешкин. Инвестиции и производство растут, домохозяйства больше тратят на потребление, но не ускоряют рост цен, поскольку предложение товаров и услуг также расширилось, отмечает регулятор.

По итогам года ВВП вырастет на 1,3-1,8%, прогнозирует ЦБ, но для дальнейшего роста выше 1,5-2% в год нужны уже структурные преобразования, считает ЦБ, в частности — на рынке труда, где есть признаки дефицита кадров. Если дефицит трудовых ресурсов закрепится, производительность труда будет расти значительно медленнее, чем зарплаты.

Еще один риск — снижение цен на нефть, его снижению будет содействовать реализация бюджетного правила. Цены может толкать вверх и изменение модели поведения домашних хозяйств: сейчас они значительно меньше склонны к сбережению. Временно ускорить инфляцию может и возможное проведение налогового маневра.

Поэтому нужно сохранять умеренно жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени, резюмирует ЦБ. Тем не менее регулятор видит пространство для снижения ставки во втором полугодии 2017 г.

Если ЦБ сохранит ставку сейчас, в сентябре он снизит ее сразу до 8,5%, прогнозировала Наталия Орлова из Альфа-банка. По прогнозам «Ренессанс капитала», к концу 2017 г. ставка опустится до 8,25%.