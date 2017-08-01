Средний размер пенсии в России в июне опустился до 31% от средней зарплаты

Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в июне 2017 г. увеличился в номинальном выражении на 4,1% по сравнению с июнем 2016 г. и составил 12 923 руб., сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В то же время в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в июне был на 0,2% ниже уровня июня 2016 г.

Средний размер назначенных пенсий в июне 2017 г. составил, по оценке Росстата, 31,0% от средней начисленной зарплаты по стране против 32,1% в мае (пересчитанные данные, в июне 2016 г. равнялся 32,3%).