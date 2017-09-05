Орешкин ожидает инфляцию ниже 3,5% по итогам 2017 года

При сохранении текущего курса доллара инфляция в России по итогам 2017 г. может составить ниже 3,5%, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Это уже вряд ли», – сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли дефляция в сентябре, напомнив о темпах снижения цен в августе.

«У нас инфляция, которая будет на днях опубликована, может составить около 3,4%. Это на самом деле в том числе такой большой сигнал для Центрального банка», – заметил он.

По словам Орешкина, инфляция снижается, рубль существенно укрепился за последние недели. Поэтому, когда на прошлой неделе представлялся обновленный макропрогноз и говорилось об инфляции по итогам года в 3,5–3,7%, не учитывались новые данные.

«При сохранении текущего обменного курса она будет еще ниже», – отметил Орешкин.