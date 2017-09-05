Валюта Узбекистана подешевела за день почти вдвое

Во вторник узбекистанский сум подешевел на 48%, сообщает FT. Накануне правительство Узбекистана решило отказаться от фиксированного курса сума к доллару США, поскольку в стране процветает валютный черный рынок. Но за день действия свободного курса сум подешевел с 4210 сумов/$ до 8100 сумов/$.

Премьер Узбекистана Шавкат Мерзияев давно дал понять, что в этом году будет денежная реформа, но только на этой неделе сообщил, когда это произойдет, сказал FT экономист Economist Intelligence Unit Максимилиан Ламбертсон. По его словам, девальвация сума сильно повлияет на цены производителей, поскольку Узбекистан импортирует много сырья и товаров, а также на доходы населения.

В августе 2015 г., когда к плавающему курсу перешел Казахстан, его национальная валюта тоже сильно подешевела. За первый день торгов тенге обесценился на 20%.