ЦБ Узбекистана в два раза девальвировал курс национальной валюты

Центральный Банк Узбекистана с 5 сентября установил валютный курс ЦБ на уровне 8100 сумов за один доллар США, против сегодняшних 4200 сумов. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба регулятора.

«На основе анализа динамики курсообразующих факторов в 2003-2017 гг., а также с учетом результатов тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам по договорному курсу ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет 8000-8150 сумов за 1 доллар США», - говорится в сообщении ЦБ.

Сообщается также, что курс ЦБ, как и ранее, будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на торгах валютной биржи на предыдущей неделе, и применяться для бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей на территории республики.