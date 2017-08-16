В Узбекистане отменят выездные визы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ «О коренных мерах по совершенствованию порядка выезда граждан республики за границу», предполагающий отмену выездных виз и выдачу новых загранпаспортов, сообщил в среду телеканал «Узбекистан-24».

В настоящее время гражданам Узбекистана необходимо получать разрешение (стикер) на выезд за границу, которое выдается каждые два года.

В документе говорится, что Узбекистан успешно ввел в эксплуатацию биометрическую паспортную систему по международным стандартам, а с 2014 г. силовикам республики доступна база ИКАО для автоматической проверки подлинности биометрических документов иностранных государств на государственной границе.

Указ президента вводит в действие биометрический паспорт гражданина Узбекистана для выезда за границу с 1 января 2019 г. В этой связи с этой же даты порядок оформления стикера разрешительной записи для выезда за границу отменяется.

Граждане Узбекистана могут выезжать из республики на территорию государств, для въезда в которые в соответствии с международными договорами республики не требуется оформление въездной визы, с использованием действующего биометрического паспорта до 1 января 2021 г. Правительству страны поручено до 1 декабря 2017 г. утвердить госстандарт биометрического паспорта гражданина Узбекистана для выезда за границу.