Путин поручил всем министерствам выделять Дальний Восток в госпрограммах

Президент Владимир Путин пригрозил кадровыми последствиями всем министерствам, которые в отраслевых программах не будут выделять Дальний Восток в качестве приоритета.

«Я хочу обратиться к своим коллегам в правительстве. Я проанализирую это, посмотрю на это самым серьезным образом. И кто не будет исполнять этого - я хочу чтобы все услышали - будут приняты соответствующие меры. Можно будет привлекать людей тогда в эти министерства и ведомства, которые понимают приоритеты развития страны. Прошу вас иметь это в виду и исправлять ситуацию», - сказал Путин на заседании президиума Госсовета, посвященного развитию Дальнего Востока.

«Обращаю внимание правительства в целом, экономического блока, Минэкономразвития, Минфина, что Дальний Восток у нас продолжает оставаться приоритетным. (...) Я посмотрел рейтинг госпрограмм в интересах Дальнего Востока - и по некоторым направлениям картина, не хочется говорить удручающая, но, мягко говоря, скромная. Кто составляет программы? Отраслевые министерства и ведомства. И вместо того, чтобы там выделять, как я и просил, дальневосточное направление, его или вообще нет, или оно представлено чисто символически», - подчеркнул президент.