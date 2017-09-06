Бюджетникам вне «майских указов» могут индексировать зарплаты выше инфляции

Зарплаты не вошедших в «майские указы» бюджетников будут проиндексированы в 2018 году на 4% даже в случае более низкой инфляции, заверил министр труда Максим Топилин. «[Индексация] согласована на 4%», - сказал Топилин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, отметив, что эта цифра согласована и не зависит от прогноза Минэкономразвития.

Летом Топилин сообщал, что более 5 млн бюджетников, которые не вошли в «майские указы» президента, получат повышение зарплат с 1 января 2018 г. не менее чем на 4%.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция на конец года составит 3,7%. При этом глава ведомства Максим Орешкин не исключил, что если курс рубля останется стабильным, инфляция может снизиться и до 3,5%.

Майскими указами охвачены не все бюджетники, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством в конце мая и предложил продумать индексацию зарплат «неуказных» бюджетников на инфляцию. Она коснется порядка 5,8 млн работников бюджетной сферы, из них 1,9 млн занято в федеральных учреждениях и 3,9 млн – в региональных и муниципальных. Цена индексации – 69 млрд руб., включая расходы на госслужащих, из региональных бюджетов и 22 млрд – из федерального.