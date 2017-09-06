Правительство Белоруссии утвердило соглашение с Россией о госкредите на $700 млн

Совет министров Белоруссии утвердил соглашение между правительствами Белоруссии и России о предоставлении республике госкредита Россией объемом $700 млн. Соответствующее постановление совета министров опубликовано в среду.

«Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, подписанное в Москве 30 августа», - говорится в документе.

Постановлением поручено министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Белоруссией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения.

Как сообщалось, в августе правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении десятилетнего госкредита Белоруссии на сумму $700 млн.

Кредит предназначен на рефинансирование обязательств Белоруссии перед Россией по ранее полученному займу. Принципиальная договоренность о выделении кредита была достигнута на уровне глав государств в начале апреля этого года.