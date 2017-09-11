Орешкин ожидает роста реальных зарплат более чем на 3% в этом году

Рост реальных заработных плат в России может составить более 3% в этом году, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Помимо восстановления кредитной активности, о которой я уже сказал, важно отметить активизацию роста заработных плат. Уже в этом году рост реальных заработных плат может превысить 3%, а в следующем году мы ожидаем рост на уровне 4%, в том числе благодаря росту зарплат в бюджетном секторе», - сказал он (цитаты по сайту Кремля).

По словам Орешкина, за трехлетний период рост реальных зарплат должен составить около 10%.