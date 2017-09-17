Власти ДНР запретили ввоз украинской свинины

Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики запретили ввоз украинской свинины и готовой мясной продукции. Об этом сообщается на сайте министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

«Запрещен ввоз на территорию ДНР мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т. д.) со всей территории Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято «в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины». Запрет распространяется и на перевозку «в ручной клади для собственных нужд».